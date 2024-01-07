أخبار مصر.. غدا طقس شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والعظمى بالعاصمة 22 درجة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية. تولي الدولة المصرية أهمية قصوى لملف التصدير، حيث يأتي على رأس أولويات خطط عملها، وفي ضوء ذلك عملت الدولة على مدار السنوات الماضية، بتوجيهات من القيادة السياسية، على تعزيز نفاذ الصادرات الوطنية إلى الأسواق الخارجية. ذكرت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، أن الوزارة تدرس إضافة نشاط تنظيم العمرة إلى أنشطة المؤسسة القومية لتنظيم الحج التابعة للوزارة، وذلك فى إطار تلبية حاجة المواطن الراغب فى أداء المناسك الروحانية عبر المؤسسة، وتنوع جهات تنظيم العمرة بما يدعم التنافسية وينعكس على جودة الخدمات المقدمة. وزيرة التضامن لـ أ ش أ: ندرس إضافة تنظيم العمرة لنشاط مؤسسة تيسير الحج معلومات الوزراء: 2 مليار و117 مليون دولار حجم التبادل التجارى مع أفريقيا

الحكومة تعد مشروعا بحثيا يشمل التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصرى

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى 13 يناير الجارى بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلبة المصريين فى الخارج من الصف الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أن جميع الامتحانات تبدأ فى التاسعة صباحا حسب جدول كل صف دراسى.

أعرب البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عن سروره بتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للأقباط في يوم عيد الميلاد المجيد، قائلا "إن تهنئة الرئيس محفوفة بالمشاعر الكبيرة، ووجوده يملأ قلوبنا فرحة فوق فرحة". حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على فتح العديد من منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم الأحد لاستمرار طرح اللحوم بأسعار مخفضة حيث تطرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 220 جنيها للكيلو واللحوم المجمدة بسعر 160 جنيه كما يتم طرح السكر الحر بسعر 27 جنيها إضافة إلى توفير كافة السلع الغذائي بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى. فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم لطرح اللحوم والسكر بأسعار مخفضة

وزارة التعليم: 13 يناير بدء امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج 2024 وتعلن أرقام جلوس وجداول الامتحاناتالبابا تواضروس: تهنئة الرئيس السيسى بعيد الميلاد محفوفة بالمشاعر الكبيرة

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 يناير 2024. أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق منشآت وهمية بمحافظة الفيوم، في إطار جهود لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية؛ للتصدي لهذه الكيانات الوهمية. وزارة التعليم العالى تغلق 3 كيانات وهمية بالفيوم

أكدت مصادر صحفية فلسطينية، استشهاد حمزة نجل الصحفى الفلسطينى وائل الدحدوح فى قصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس جنوبى قطاع غزة. كما استشهد الصحفى على أبو عجوة حفيد الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس، اليوم الأحد، إثر استهدافه فى غارة جوية بغزة - حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية - ليصبح ثالث صحفى يقتل فى الغارات الإسرائيلية على القطاع اليوم، فيما يرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 110 صحفيين.

تسير شركة مصر للطيران بعد غداً الثلاثاء، رحلة جوية خاصة إلى مطار أبيدجان بكوت ديفوار، لنقل بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم (منتخب مصر) للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بكوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتي 11 فبراير 2024. مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل المنتخب الوطنى إلى كوت ديفوار.. الثلاثاء

حصل مسئولو النادي الأهلي على توقيع وسام أبوعلي، المهاجم الدنماركى من أصل فلسطيني، لاعب نادي سيريس السويدي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجاري. وحسم مسئولو الأهلي الصفقة بشكل رسمي بعد الاتفاق على جميع التفاصيل مع نادي سيريس السويدي خلال الساعات الماضية.

انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بمدارس الجيزة الثلاثاء المقبلاستشهاد حمزة نجل الصحفى وائل الدحدوح فى قصف إسرائيلى جنوب غزة.. والصحفى على أبو عجوة حفيد الشيخ أحمد ياسينالأهلي يضم وسام أبو على لمدة 4 مواسم ونصف مقابل 2 مليون يورو

أحالت جهات التحقيق المختصة بأكتوبر، المتهم فى واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور، بحادث سير في مدينة 6 أكتوبر للمحاكمة الجنائية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. كما يشهد غدا طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

إحالة المتهم فى حادث مصرع الفنان أشرف عبد الغفور للمحاكمة الجنائيةالطقس.. غدا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والعظمى 22 درجة والصغرى 11