شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا طقس شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والعظمى بالعاصمة 22 درجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الحكومة تعد مشروعا بحثيا يشمل التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصرى
أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
ذكرت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، أن الوزارة تدرس إضافة نشاط تنظيم العمرة إلى أنشطة المؤسسة القومية لتنظيم الحج التابعة للوزارة، وذلك فى إطار تلبية حاجة المواطن الراغب فى أداء المناسك الروحانية عبر المؤسسة، وتنوع جهات تنظيم العمرة بما يدعم التنافسية وينعكس على جودة الخدمات المقدمة.
وزارة التعليم: 13 يناير بدء امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج 2024 وتعلن أرقام جلوس وجداول الامتحانات
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى 13 يناير الجارى بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلبة المصريين فى الخارج من الصف الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أن جميع الامتحانات تبدأ فى التاسعة صباحا حسب جدول كل صف دراسى.
أعرب البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عن سروره بتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للأقباط في يوم عيد الميلاد المجيد، قائلا "إن تهنئة الرئيس محفوفة بالمشاعر الكبيرة، ووجوده يملأ قلوبنا فرحة فوق فرحة".
انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بمدارس الجيزة الثلاثاء المقبل
حصل مسئولو النادي الأهلي على توقيع وسام أبوعلي، المهاجم الدنماركى من أصل فلسطيني، لاعب نادي سيريس السويدي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجاري.
وحسم مسئولو الأهلي الصفقة بشكل رسمي بعد الاتفاق على جميع التفاصيل مع نادي سيريس السويدي خلال الساعات الماضية.
إحالة المتهم فى حادث مصرع الفنان أشرف عبد الغفور للمحاكمة الجنائية
أحالت جهات التحقيق المختصة بأكتوبر، المتهم فى واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور، بحادث سير في مدينة 6 أكتوبر للمحاكمة الجنائية.
كما يشهد غدا طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.
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