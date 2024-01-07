شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة الصلوات بمراكز الإصلاح للنزلاء المسيحيين احتفالا بعيد الميلاد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت مراكز الإصلاح والتأهيل عدداً من رجال الدين المسيحى، وذلك لإقامة الصلوات ومشاركة النزلاء والنزيلات المسيحيين لمشاركة النزلاء المسيحيين الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2024. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

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