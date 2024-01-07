وزارة التعليم: تجهيز الامتحان الإلكترونى لأولى وثانية ثانوى عبر المنصة

القاهرة - سامية سيد - أكدت المديريات التعليمية والإدارات جاهزية الامتحان الإلكترونى للصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أنه تم رفع الأسئلة عبر منصة الامتحان الإلكترونى كما تم تحديث المنصة وربط أجهزة التابلت مع الطلاب بمنصة الامتحان، مضيفة أنه تم التأكد من جاهزية شبكة المدارس لعقد الامتحان الإلكترونى كما أنه سيتم توفير فرق من الدعم الفني والإلكترونى للتعامل مع اى مشكلة تحدث أثناء سير الامتحانات الإلكترونية واى طالب سوف يتعرض لمشكلة تقنية أثناء أداء الامتحان سوف يتم تعويضه بامتحان ورقى فى نفس الوقت.

وكانت الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أرسلت خطابا إلى المديريات التعليمية باتخاذ الإجراءات التالية:

- تكليف إدارة المتابعة بالمديريات والإدارات التعليمية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرصد ومتابعة نسب الغياب في المدارس.

- مراعاة إجازات وأعياد الأخوة المسيحين عند إعداد جداول الامتحانات للعام الدراسي الحالي وفق الخريطة الزمنية، وعدم عقد أية امتحانات خلال أيام 6-7-8 من يناير الجارى.

- عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام في الفتره من 11 يناير الجارى إلى 24 من نفس الشهر إلكترونياً وفقاً لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.

- وضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سرية وانتظام سير الامتحانات.

- التشديد باتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة لامتحانات الشهادة الإعدادية.

- متابعة مدى فاعلية مجموعات الدعم واستمراريتها وتسخير كافة الإمكانيات التي تستهدف تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب.