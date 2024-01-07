مطار القاهرة يسير اليوم الأحد 541 رحلة لنقل أكثر من 80 ألف راكب

القاهرة - سامية سيد - يسير مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد541 رحلة طيران دولية وداخلية تنقل على متنها أكثر من 80 ألف راكب.

وقالت مصادر بمطار القاهرة إن المطار يستقبل على مدار 24 ساعة 278 رحلة وصول على متنها 41749 إلى عدة وجهات مختلفة منها نيويورك لندن باريس فرانكفورت برلين موسكو بروكسل مانشستر كوبنهاجن أمستردام مدريد برشلونة جنيف فينا دوسلدورف ميونخ روما ميلانو والعديد من الوجهات الأوربية الأخرى، إضافة إلى دبى، أبوظبى، راس الخيمة، جدة، الرياض، المدينة، القصيم، حائل، الدار البيضاء، تونس، إسطنبول، الكويت، دلهى، كانو، إنجامينا، زيورخ، بيروت، طرابلس، دار السلام، بغداد، بورتوسودان، نيروبي.

فى حين يسير مطار القاهرة الدولى 263 رحلة ينقل على متنهم 39062 راكب إلى وجهات دولية منها نيويورك لندن باريس أورلى فرانكفورت هامبورج برلين ميونخ مانشستر أمستردام أستوكهولم كوبنهاجن برشلونة مدريد بروكسل فيينا روما ميلانو أسطنبول والعديد من الوجهات الأخرى بالإضافة إلى عدة وجهات عربية منها دبى أبوظبى الشارقة العين رأس الخيمة عجمان جدة الرياض المدينة القسيم الدمام حائل الكويت تونس الدار البيضاء الجزائر عمان مسقط بورت وسودان إنجامينا كانو الدوحة البحرين بيروت أربيل بغداد بالإضافة إلى عدد من الوجهات الداخلية منها الأقصر أسوان شرم الشيخ الغردقة مرسى علم .