شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تيار الاستقلال الفلسطينى: غزة تحولت إلى أكبر مقبرة فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت منذ أسابيع قرارا بوقف العدوان منذ أسابيع ولم يتوقف العدوان حتى الآن بل تستمر حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال ضد الفلسطينيين في القطاع.
وأشار محمد أبو سمرة، إلى أن قطاع غزة تحول من أكبر سجن في التاريخ إلى أكبر مقبرة في التاريخ بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي.
وتابع رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني :"الفلسطينيون يقتلون إما قتلا أو قصفا بالصواريخ أو موتا من الجوع وعدم الحصول على الدواء".
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز