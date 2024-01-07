شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: دعوات تهجير الفلسطينيين تصعيد غير مقبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إن دعوات تهجير الفلسطينيين تصعيد غير مقبول، مؤكدا أنه منذ بداية الأزمة نعمل على منع توسع الصراع.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي رفقة رئيس الوزراء القطري نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا الصراع يمكن أن يتوسع ما سيؤدي إلى كثير من المعاناة، لافتا إلى أن أعداد كبيرة من الفلسطينيين الأبرياء قد قـ ـتلوا حتى الآن.

وتابع أن هجمات الحـوثيين في البحر الأحمر تضر بالاقتصاد العالمي، لافتا إلى أننا نحث إسرائيل على العمل من أجل تقليل الضحايا بين المدنيين.