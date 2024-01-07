شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تبلغ عن التاجر حال ثبوت تلاعبه بأسعار السلع.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح جهاز حماية المستهلك العديد من الطرق لكيفية تلقي شكاوى المواطنين حول بيع البعض السلع الغذائية بأسعار بأزيد من السعر المعلن أو أي مخالفات من شأنها الإضرار بالمستهلك من خلال رقم خدمة واتساب لتلقي شكاوى المواطنين 01000000329، حيث تعمل الخدمة على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع، كما يمكن التواصل عبر الخط الساخن للجهاز 19588 من الخط الأرضي لتقديم الشكاوى والبلاغات او الاستفسارات.

على جانب آخر تبدأ الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين تكثيف الرقابة على الأسواق لمتابعة مدى التزام المحلات التجارية والشركات المنتجة بكتابة الأسعار على المنتجات خاصة بعد قرار مجلس الوزراء باعتبار 7 سلع أساسية "زيت خليط وفول معبأ وأرز ولبن ومكرونة وجبن أبيض" منتجات استراتيجية حيث ستجوب سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك لمتابعة الأسواق والتصدى لأى محاولات من شأنها التلاعب سواء فى البيع بأزيد من السعر المعلن أو منع تداول المنتجات عن المواطنين.