شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية ألمانيا تدعو إسرائيل إلى عملية عسكرية "أقل حدة" في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزيرة خارجية ألمانيا إسرائيل إلى عملية عسكرية "أقل حدة" في غزة، وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

ويتواصل العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الـ 93 على التوالي، وشنّت فصائل المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي هجومًا واسع النطاق على مستوطنات غلاف غزة، نتج عنه مئات القتلى والجرحى الإسرائيليين وأكثر من 130 أسيرًا، قبل أن تُجرى صفقة تبادل أسرى أطلقت بموجبها إسرائيل العشرات من الأسرى الفلسطينيين.