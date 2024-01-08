شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة الفلسطيني: موقف مصر والرئيس السيسي يمنع تنفيذ مخطط الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عاطف أبو سيف وزير الثقافة الفلسطيني، أن موقف القيادة المصرية والرئيس السيسي جزء من التزاماتها القومية تجاه فلسطين، وموقف مصر والأردن أفشل مخطط التهجير القسري من قطاع غزة ويقف حائلًا أمام مخططات الاحتلال الاسرائيلي

وأضاف عاطف أبو سيف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن إفراغ غزة من سكانها يعنى انتهاء القضية الفلسطينية في هذه المنطقة، مشددا على أهمية ادخال المساعدات عبر معبر رفح لتظل الحياة ممكنة رغم المذابح وحرب الإبادة الشرسة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي من أجل استكمال جريمته.

وتابع: عدوان الاحتلال لم يحقق أهدافه من هذا الجانب ومطلوب جهد عربي مشترك تقوم به القيادة المصرية والدول الشقيقة التي تعرف أن المقصود من الحرب استكمال عملية تهجير الفلسطينيين، مؤكدا أن الاحتلال الاسرائيلي يريد أن يغطي على جرائمه باغتيال الصحفيين.