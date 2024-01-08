شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يغتال عين الحقيقة.. ارتفاع عدد شهداء الصحافة فى غزة لـ 109شهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (109 صحفيين) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد ارتقاء الزميلين الصحفيين الصحفي الشهيد حمزة وائل الدحدوح، الصحفي الشهيد مصطفى ثريا.حيث استشهدا بقصف الاحتلال "الإسرائيلي" لسيارة كانوا يستقلونها خلال تغطيتهم الصحفية.