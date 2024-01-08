شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مجهودات وزارة الرى لتطوير البحيرات الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‫ يتابع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى مجهودات تطوير البحيرات الشمالية والتى تتم بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتحسين نوعية المياه بالبحيرات ، الأمر الذي ينعكس على تنمية الثروة السمكية بها وتأمين فرص العمل لعدد كبير من الصيادين وتحسين دخولهم .

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- تطوير البحيرات الشمالية يتم بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتحسين نوعية المياه وتنمية الثروة السمكية وتأمين فرص العمل

2- المركز القومى لبحوث المياه ينفذ دراسات بحثية التي يقوم بها لمتابعة حالة الإتزان المائى ونوعية المياه للبحيرات بالتزامن مع أعمال التطوير

3- هيئة حماية الشواطئ تدرس إمكانية إكتساب مساحات جديدة من الأراضي من خلال إستغلال الحمايات الحالية والمستقبلية

4- حماية الشواطىء تتابع أعمال الحماية والتكريك الجارية للبواغيز المغذية للبحيرات الشمالية لضمان إستمرار حركة تبادل وتجديد المياه بين البحر المتوسط والبحيرات

5- إعداد قاعدة بيانات مجمعة لكافة هذه الدراسات .