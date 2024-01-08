شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2024.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
-تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 فى يونيو المقبل .
- أسئلة امتحان الثانوية العامة ستكون من خلال بنك الأسئلة.
- تشمل أسئلة امتحان الثانوية العامة 2024 جميع جزئيات المنهج الدراسى للصف الثالث الثانوي دون حذف.
- الامتحان يتضمن أسئلة اختيارية تمثل 85% ويتم الإجابة عنها فى البابل شيت و15% مقالية .
- الأسئلة سوف تخاطب المستويات المعرفية للطلاب البسيطة والمتوسطة مع تخصيص جزئيات للمستويات العقلية العليا.
- الامتحانات لطلبة الثانوية العامة دفعة 2024 موحدة .
- يتم تقييم طلاب الثانوية العامة 2024 من خلال امتحان دور أول فى يونيو ودور ثان يتم تحديد موعده لاحقاً.
- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 فى المدارس بلجان مراقبة بالكاميرات.
- امتحانات الثانوية العامة 2024 يتم التجهيز لها خلال الأيام المقبلة حيث يتم عقد مقابلات لرؤساء لجان الامتحانات والمراقبين الأوائل.
- سيتم فتح باب تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 خلال الأسبوع المقبل.
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