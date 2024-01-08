شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2024.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى امتحانات الثانوية العامة 2024، فى شهر يونيو المقبل حسب المواعيد التى حددتها الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، فى التقرير التالى نرصد فى التقرير التالى أبرز ضوابط عقد الامتحانات.

-تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 فى يونيو المقبل .

- أسئلة امتحان الثانوية العامة ستكون من خلال بنك الأسئلة.

- تشمل أسئلة امتحان الثانوية العامة 2024 جميع جزئيات المنهج الدراسى للصف الثالث الثانوي دون حذف.

- الامتحان يتضمن أسئلة اختيارية تمثل 85% ويتم الإجابة عنها فى البابل شيت و15% مقالية .

- الأسئلة سوف تخاطب المستويات المعرفية للطلاب البسيطة والمتوسطة مع تخصيص جزئيات للمستويات العقلية العليا.

- الامتحانات لطلبة الثانوية العامة دفعة 2024 موحدة .

- يتم تقييم طلاب الثانوية العامة 2024 من خلال امتحان دور أول فى يونيو ودور ثان يتم تحديد موعده لاحقاً.

- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 فى المدارس بلجان مراقبة بالكاميرات.

- امتحانات الثانوية العامة 2024 يتم التجهيز لها خلال الأيام المقبلة حيث يتم عقد مقابلات لرؤساء لجان الامتحانات والمراقبين الأوائل.

- سيتم فتح باب تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 خلال الأسبوع المقبل.