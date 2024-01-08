شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الاثنين 8/1/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:20 ص

موعد صلاة الظهر 12:01 ص

موعد صلاة العصر 51: 2

موعد صلاة المغرب 5:11 م

موعد صلاة العشاء 6:33

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:26 ص

موعد صلاة الظهر 12:06

موعد صلاة العصر 2:54

موعد صلاة المغرب 5:12 م

موعد صلاة العشاء 6:36 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:16

موعد صلاة الظهر 11:57 م

موعد صلاة العصر 2:46 م

موعد صلاة المغرب 5:06 م

موعد صلاة العشاء 6:28 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:05

وقت صلاة الظهر 11:49

موعد صلاة العصر 2:43 م

وقت صلاة المغرب 5:04 م

وقت صلاة العشاء 6:23 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:07 ص

موعد صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 55: 2

موعد صلاة المغرب 5:16 م

موعد صلاة العشاء 6:33