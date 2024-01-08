شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات نفذتها وزارة الرى فى حوض النيل خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم المشروعات التى تم تنفيذها خلال عام 2023..
1- تنفيذ أعمال باستثمارات قدرها حوالى 370 مليون جنيه .
2- تم الانتهاء من المرحلة الخامسة من مشروع إزالة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى .
3- تم الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع إدارة الحشائش المائية بالمواقع الضحلة ببحيرتى كيوجا وألبرت بدولة أوغندا .
3- تم دعم وتطوير الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان .
4- تم الانتهاء من إنشاء 7 محطات مياه شرب جوفية بالطاقة الشمسية بالمناطق الريفية في نطاق مدينة جوبا بجنوب السودان .
5- يجرى العمل على تنفيذ عدة مشروعات بدولة جنوب السودان عبارة عن "المرحلة الأولى من إنشاء 2 سد لحصاد مياه الأمطار بولاية واراب - إنشاء وتأهيل محطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة بور عاصمة ولاية جونجلي - إنشاء 8 محطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية بولاية جونجلي ومقاطعة لوبونوك بولاية وسط الاستوائية “.
6- يجري حالياً تنفيذ 12 محطة مياه شرب جوفية في الكونغو الديمقراطية .
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