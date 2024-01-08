شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل إنشاء محطات جديدة للميكانيكا والكهرباء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعد مصلحة الميكانيكا والكهرباء إحدى أدوات الإدارة المثلى للمنظومة المائية للوفاء بالاحتياجات المطلوبة لكل المنتفعين من خلال تحقيق المناسيب والتصرفات المطلوبة بالترع والحفاظ على المناسيب الآمنة بالمصارف والبحيرات .
وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل مشروعات إنشاء المحطات الجديدة وأعمال الصيانة للمحطات القائمة:
1- جارى تنفيذ تجارب التشغيل لمحطتى تل العمارنة 1-2 بالمنيا، وإحلال محطة التحرير بالبحيرة
2- جارى طرح عمليات إنشاء محطة النصر 5 بالبحيرة ، ومحطة قلابشو الجديدة بالدقهلية
3- تدعيم مراكز الطوارئ الستة الرئيسية التابعة للمصلحة لضمان جاهزيتها فى حالات الطوارئ ، ومتابعة إجراءات إنشاء مركز آخر لخدمة الوجه القبلي بالمنيا.
4- دعم الورش التابعة للمصلحة وتوفير مستلزمات التشغيل اللازمة لأعمال التأهيل والصيانة والعمرات.
5- التنسيق مع شركات الكهرباء لضمان توفير التغذية الكهربائية للمحطات، والتأكيد على جاهزية المولدات وتوفير كميات الوقود والزيوت اللازمة لتشغيل الوحدات.
6- التوجيه بدعم التصنيع المحلي وترشيد الإنفاق بالعملة الأجنبية عند تنفيذ أعمال إحلال وتجديد المحطات.
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