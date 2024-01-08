شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول 2024 لطلاب الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول "نصف العام" للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة اعتبارًا من غد الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.

ووفقًا لمواعيد امتحانات طلاب المرحلة الابتدائية المعلنة من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تبدأ امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين ) والرابع والخامس والسادس والسابع (صم وضعاف السمع) من الثلاثاء 9 يناير وتستمر حتى السبت 13 يناير 2024، وتبدأ امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن (صم وضعاف السمع) من يوم السبت 13 يناير وتستمر حتى الثلاثاء 16 يناير 2024.

وتنطلق امتحانات طلاب الصف الأول الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني) من يوم الأربعاء 10 يناير وتستمر حتى الثلاثاء 16 يناير 2024، أما طلاب الصف الثاني الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأوون امتحاناتهم من يوم الثلاثاء 9 يناير وحتى الثلاثاء 16 يناير 2024، أما امتحانات الشهادة الإعدادية (العامة والمهنية والمكفوفين والصم) تبدأ من الأربعاء 17 يناير وتستمر حتى الأربعاء 24 يناير 2024.

وبالنسبة لامتحانات مرحلة التعليم الثانوي، تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي العام من يوم الخميس 11 يناير 2024 وتستمر حتى الأربعاء 24 يناير 2024، وتنطلق امتحانات طلاب الصف الثاني الثانوي العام من يوم السبت 13 يناير 2024 وتستمر حتى الأربعاء 24 يناير 2024.

وأكدت المديريات التعليمية، أن أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية المقرر انطلاقها يناير المقبل، ستكون متدرجة من حيث الصعوبة وتشمل المستويات المعرفية المختلفة "البسيطة والمتوسطة والعليا"، مضيفة أنه تم التنبيه أيضا على اللجان الفنية المسئولة عن وضع الأسئلة بضرورة أن تكون جزئيات الامتحان واضحة من حيث الصياغة وواضحة وإجاباتها لا تحمل أى لبس أو غموض خاصة فى الأسئلة الاختيار من متعدد وأن تكون البدائل على كل سؤال مرتبطة بفهم السؤال والمستهدف من نواتج التعلم الخاصة به.