شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. انطلاق امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسينالإثنين، 08 يناير 2024 12:00 ص
سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
ذكرى يوم الشهيد.. الأزهر يدعو شرفاء العالم لمواجهة جرائم الكيان الصهيونى
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