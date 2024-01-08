أخبار مصر

أخبار 24 ساعة.. انطلاق امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج الأسبوع المقبل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. انطلاق امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

وزارة التربية والتعليم القاهرة - سامية سيد - وزارة التربية والتعليم

كتب محمود طه حسين

الإثنين، 08 يناير 2024 12:00 ص

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

 

ذكرى يوم الشهيد.. الأزهر يدعو شرفاء العالم لمواجهة جرائم الكيان الصهيونى

 

اضف تعليقاً

انسخ الرابط Short URL Copy

Trending Plus

الخليج 365 Trending

لا توجد تعليقات على الخبر

الأكثر قراءة

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements