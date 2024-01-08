شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تبدأ تدريب طلاب الصف الأول الثانوى على التابلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم تدريب طلاب الصف الأول الثانوي العام على أجهزة التابلت استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر أن تنطلق 11 يناير الجارى وحتى 24 من نفس الشهر، مشددة على أن الطالب الذى يتم تدريبه على حل الأسئلة الإلكترونية على التابلت وكيفية التعامل مع منصة الامتحان سوف يؤدى امتحان الفصل الدراسي الأول إلكترونيا وإلا سيؤدى الامتحان ورقيا فى المدارس، مشددة على أن الطالب الذى لم يتسلم التابلت سوف يتم تقييمه من خلال امتحان ورقى فى المدارس بنفس مواصفة الامتحان الإلكترونى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تسليم طلاب الصف الأول الثانوي العام أجهزة التابلت استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر أن تنطلق خلال الفترة من 11 حتى 14 يناير الجارى، موضحة أنه يتم تسليم التابلت بعد سداد الطالب رسوم التأمين فى مكاتب البريد والتى تصل إلى 105 جنيهات كما يتم تسليم التابلت بعد تحديثه وربطه بمنصة التعلم ومنصة الامتحانات الإلكترونية، كما تضمنت الأوراق أيضا صورة من شهادة ميلاد الطالب وصورة بطاقة ولي الأمر وإيصال تأمين التابلت الأصلي بعد سداد المبلغ التأميني في مكتب البريد وصورتين من الإيصال وإقرار تسليم التابلت من المدرسة وإقرار تسليم التابلت الذي يوقعه ولي الأمر.