شكرا لقرائتكم خبر عن 92 % من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط مروجى المخدرات بمحيط المدارس والجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط مروجى المخدرات بمحيط المدارس والجامعات؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط مروجى المخدرات بمحيط المدارس والجامعات. وأيد 92% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط مروجى المخدرات بمحيط المدارس والجامعات، بينما عارض 8% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط مروجى المخدرات بمحيط المدارس والجامعات.

نتيجة الاستطلاع

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