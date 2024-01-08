شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: إصابة 19 عسكريا خلال آخر 24 ساعة فى المعارك الدائرة بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 19 عسكريا خلال الساعات الـ 24 الماضية فى المعارك الدائرة بقطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلى المستمر والمكثف وغير المسبوق على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضى، إلى أكثر من 22 ألف شهيد، ونحو 58 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.

لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.