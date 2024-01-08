شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق تمتد للقاهرة الأربعاء والخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل فرص الأمطار المتوقعة خلال الأيام المقبلة، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد سقوط أمطار متفاوتة الشدة أحيانا .

وأشارت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع يوم الثلاثاء 9 يناير سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وتابعت هيئة الأرصاد: أنه متوقع الأربعاء 10 يناير والخميس 11 يناير سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تمتد خفيفة الى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الإثنين، شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما يشهد اليوم طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 11.