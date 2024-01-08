شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد الأورومتوسطى: محكمة العدل حال إقرارها وقفا لإطلاق النار سيكون ملزما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رامى عبده رئيس المرصد الأورومتوسطي، إن الاحتلال الإسرائيلي يوجه خطابا دعائيا قائما على تزييف الحقائق بشأن محاكمته أمام العدل الدولية، متابعا: "إذا قررت محكمة العدل الدولية وقفا لإطلاق النار فسيكون ملزما للاحتلال الإسرائيلي"

وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى قناة "القاهرة الإخبارية": 70% من البنية التحتية في قطاع غزة تم تدميرها تماما بما فيها المنشآت السكنية ومحطات معالجة المياه، متابعا: "على العديد من دول العالم الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه في قطاع غزة".

وطالبت الخارجية الألمانية إسرائيل بحماية الفلسطينيين فى الضفة الغربية.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر والمكثف وغير المسبوق على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 22 ألف شهيد، ونحو 58 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.

لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.