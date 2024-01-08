شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف القطار الكهربائى.. تعرف على الشروط وأوراق التقديم "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 تفاصيل وظائف القطار الكهربائى الخفيف LRT، والشروط وأوراق االتقديم، ومزايا الوظيفة، حيث تم الإعلان عن حاجة محطات القطار : "عدلي منصور العبور، المستقبل، الشروق، هليوبوليس الجديدة، بدر، العاشر من رمضان، الروبيكي" لأفراد أمن إدارى براتب يبدأ من 4500 جنيه.

- مميزات الوظيفة:

- راتب صافي يبدأ من 4500 جنيه

- فرص للترقي بالعمل

- تأمينات صحية واجتماعية

- رصيد إجازات سنوي .

- زيادة سنوية في الراتب .

- اشتراك مجاني لجميع محطات القطار الكهربائي والخط الثالث للمترو.

- العمل أمن إدارى بالمحطات

- يونوفورم مجانا مع بداية العمل

- العمل على شيفتين

- شروط العمل :

- طول مناسب مع جسم متناسق

- مؤهل دبلوم أو إعدادية

- إجادة القراءة والكتابة





- أوراق التقديم:

· فيش جنائى سارى

· شهادة الميلاد

· شهادة المؤهل

· موقف التجنيد

· صورة شخصية