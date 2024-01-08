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شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف القطار الكهربائى.. تعرف على الشروط وأوراق التقديم "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 تفاصيل وظائف القطار الكهربائى الخفيف LRT، والشروط وأوراق االتقديم، ومزايا الوظيفة، حيث تم الإعلان عن حاجة محطات القطار : "عدلي منصور العبور، المستقبل، الشروق، هليوبوليس الجديدة، بدر، العاشر من رمضان، الروبيكي" لأفراد أمن إدارى براتب يبدأ من 4500 جنيه.
- مميزات الوظيفة:
- راتب صافي يبدأ من 4500 جنيه
- فرص للترقي بالعمل
- تأمينات صحية واجتماعية
- رصيد إجازات سنوي .
- زيادة سنوية في الراتب .
- اشتراك مجاني لجميع محطات القطار الكهربائي والخط الثالث للمترو.
- العمل أمن إدارى بالمحطات
- يونوفورم مجانا مع بداية العمل
- العمل على شيفتين
- شروط العمل :
- طول مناسب مع جسم متناسق
- مؤهل دبلوم أو إعدادية
- إجادة القراءة والكتابة
- أوراق التقديم:
· فيش جنائى سارى
· شهادة الميلاد
· شهادة المؤهل
· موقف التجنيد
· صورة شخصية
وظائف
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