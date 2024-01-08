شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 17 مجزرة فى غزة راح ضحيتها 249 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 17 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 249 شهيدا و510 جرحى خلال 24 ساعة، متابعة: "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 23084 شهيدا و58926 جريحا منذ 7 أكتوبر"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.