شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزارة الصحة تعلن تقديم ملف إعلان مصر خالية من الملاريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان وزارة الصحة والسكان الانتهاء من إعداد وتقديم ملف مصر خالية من الملاريا للحصول على شهادة الإشهاد من منظمة الصحة العالمية فى القضاء على الملاريا.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

مصدر مسؤول ينفى وجود تعاون مصرى إسرائيلى فيما يخص محور صلاح الدين - فيلادلفيا

نفي مصدر مسؤول ما زعمته تقارير إعلامية عن وجود تعاون مصري إسرائيلي فيما يخص محور صلاح الدين – فيلادلفيا مؤكدا أن مثل هذه الأنباء عارية عن الصحة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

يترقب طلاب الثانوية العامة موعد فتح باب التقدم للجامعات الخاصة والأهلية بالفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى الحالى 2023/2024، ومع إعلان وزارة التعليم العالى إتاحة التقدم يوم 13 يناير الجارى، ينشر ”الخليج 365” الحدود الدنيا للتقدم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية سجل الحد الأدنى للقبول بكليات الطب فى الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 80 % و77 % للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية و75 % بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية. تنسيق الجامعات الأهلية والخاصة.. 80% للطب و72% للصيدلة و68% للهندسة

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل فرص الأمطار المتوقعة خلال الأيام المقبلة، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد سقوط أمطار متفاوتة الشدة أحيانا . وأشارت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع يوم الثلاثاء 9 يناير سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

قالت وزارة الصحة والسكان إنه تم الانتهاء من إعداد وتقديم ملف مصر خالية من الملاريا للحصول على شهادة الإشهاد من منظمة الصحة العالمية فى القضاء على الملاريا، حيث جاء ذلك نتيجة برامج التطعيم الوطنية المجانية الموسعة ضد الملاريا ما قلل معدلات انتشارها بصورة كبيرة ومكن الدولة المصرية من إعداد ملف الخاص تمهيدا لإعلان خلو مصر منها نهائيا. أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني، بسقوط 15 شهيدا جراء الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي على خان يونس جنوبي غزة. إعلام فلسطينى: 15 شهيدا جراء الغارات والقصف المدفعى الإسرائيلى على خان يونس أعلنت فصائل فلسطينية قصف تجمعات آليات وجنود الاحتلال في محاور مدينة غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". فصائل فلسطينية تعلن قصف تجمعات آليات وجنود الاحتلال فى محاور مدينة غزة

أعلنت الشركة المسئولة عن قميص منتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تنطلق 13 يناير الجاري فى كوت ديفوار، عن شكل القميص المقرر أن يرتديه اللاعبون خلال البطولة الأفريقية.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تشير إلى انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء اعتبارا من الأربعاء 10 يناير 2024، بقيم تتراوح من 4:3 درجات مئوية.

ننشر أسعار الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع، وسجل سعر الذهب 3300 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر وسط تغيرات مستمرة في أسعار الذهب بمصر.

أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 3771 جنيها. عيار 21 يسجل 3300 جنيه. عيار 18 يسجل 2829 جنيها. عيار 14 يسجل 2200 جنيه. الجنيه الذهب 26400 جنيه.

الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق تمتد للقاهرة الأربعاء والخميسوزارة الصحة: الانتهاء من تقديم ملف إعلان مصر خالية من الملارياالإعلان عن قميص منتخب مصر فى أمم أفريقيا بكوت ديفوار.. فيديوالأرصاد: انخفاض الحرارة 4 درجات على أغلب الأنحاء اعتبارا من الأربعاءأسعار جرام الذهب اليوم فى مصر تسجل 3300 جنيه لعيار 21 بمستهل التعاملات