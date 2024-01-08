شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من أجواء شديدة البرودة والحرارة تقترب من الصفر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع بداية من الأربعاء المقبل تأثر البلاد بوجود امتداد بمنخفض جوى فى طبقات الجو العليا يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة مع منخفض جوى سطحى على سطح البحر المتوسط مع كتل هوائية شمالية منخفضة فى قيم درجات حرارتها تؤدى إلى انخفاض درجات الحرارة.

وأضافت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن انخفاض درجات الحرارة يكون على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3 ل 4 درجات مع نشط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس .

وأشارت إلى أن نشاط الرياح يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط مع زيادة فرص كميات الأمطار وأمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى .

ولفتت إلى أن انخفاض درجات الحرارة يستمر حتى الأسبوع المقبل ومتوقع أن تتراوح القاهرة الكبرى بين 18 و 19 درجة مئوية والصغرى بين 10 و 12 درجة مئوية وتكون المحسوسة أقل من هذه القيم بفعل نشاط الرياح .

وكشفت عن أن درجات الحرارة تقترب من الصفر فى شمال الصعيد ووسط سيناء حيث تسجل بعض المناطق هناك 2 درجة مئوية على نخل وسانت كاترين خلال فترة الليل، مع تكون الصقيع على المزروعات بوسط سيناء .

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما يشهد غدا طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء والوادى الجديد .

كما يشهد غدا نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظة مطروح على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الثلاثاء : القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15.