شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من أجواء شديدة البرودة الأيام المقبلة: ارتدوا الملابس الثقيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بتوخى الحذر من درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد أجواء شديدة البرودة ليلا وفى الصباح الباكر، ليسود البلاد أجواء شتوية من الدرجة الأولى، حيث أكدت هيئة الأرصاد أهمية ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من الأربعاء 10 يناير 2024، انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4:3 درجات مئوية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

ويشهد اليوم الإثنين، شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما يشهد اليوم طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة.