شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: الجيش رفع درجة التأهب فى الشمال بعد مقتل قيادى بحزب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي، بأن الجيش رفع درجة التأهب في الشمال بعد مقتل القيادي الميداني في حزب الله "وسام طويل".

قال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، إن المسؤول العسكرى فى حزب الله اللبنانى الذى استهدفه الاحتلال يدعى "وسام الطويل" وهو قيادى بكتيبة الرضوان.

واستهدفت مسيرة إسرائيلية السيارة التى كانت تقل المسؤول العسكرى فى حزب الله، بمنطقة بيت جبيل جنوب لبنان.