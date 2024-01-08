شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات تقديم طلب للعمل بكنترول الثانوية العامة استعدادا لامتحانات 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات تقديم طلب العلم بكنترولات الثانوية العامة 2024، استعدادا لامتحانات الثانوية العامة التى تنطلق فى يونيو المقبل، نرصد فى التقرير التالى كيفية تقديم طلب للعمل بلجان النظام والمراقبة أو الكنترولات.

- يقوم المرشح بالدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة وطبع استمارة الترشح والإقرار الخاص بعدم وجود موانع تحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات العامة.

- يتم طباعة استمارة البيانات واعتمادها من جهة العمل مع إرفاق أوراق تضمنت: بيان حالة وظيفية يدوى حديث وصورة من بطاقة الرقم القومي و صورة شخصية صورة المؤهل وتحليل المخدرات و الشهادة القانونية ومقترح التطوير

- يتم تقديم جميع المستندات إلى الإدارة العامة للامتحانات بعمارة العرايس بالسيدة زينب.

- سيتم تحديد موعد لعقد مقابلات للأعضاء المرشحين للعمل بكنترولات الثانوية العامة

- يتم تشكل لجنة برئاسة رئيس عام الامتحان وعضوية كل من نائب رئيس عام الامتحانات والمشرف على الإدارة العامة للامتحانات ورئيس الإدارة المركزية للأمن ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية وعضوا منسقا يتم اختياره بمعرفة رئيس اللجنة تقوم اللجنة.

- تقوم اللجنة بإخطار من وقع عليهم الاختيار والترشح في حينه.

- إعداد استمارة تقييم للمرشحين موضحا بها الدرجات التي حصل عليها كل منهم أثناء عقد المقابلات الشخصية.

- ترسل بيانات الذين وقع عليهم الاختيار إلى الجهات المختصة لعمل استعلام عليهم.

- اختيار مرشح احتياطي لكل قطاع ويتم إعداد مشروع القرار الوزارى الخاص بتكليف رؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية للعام الحالي واعتماده من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

- يتم إرسال خطابات التكليف لرؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة الذين تم اختيارهم موضحا به المديريات التعليمية التابع لها القطاع.

- في حالة ظهور أي ظروف تحول دون اشتراك أي من الذين تم اختيارهم للعمل يقوم رئيس عام الامتحان بتكليف أحد المرشحين ممن تم مقابلتهم وتمت الموافقات الأمنية عليه.

- للجنة الحق في تكليف أى من الذين وقع عليهم الاختيار برئاسة أو وكالة أى لجنة دون التقيد باللجنة المتقدم لها.