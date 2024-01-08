شكرا لقرائتكم خبر عن حتى لا تقع فريسة للكيانات الوهمية.. قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة من وزارة التعليم العالى، وذلك تزامنا مع قرب انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة للفصل الدراسى الثانى، حتى يتمكن الطلاب من التعرف على الجامعات المعتمدة وتجنب الوقوع فريسة للكيانات الوهمية التى تزعم منح الطلاب شهادات معتمدة.

الجامعات الخاصة :

‌(أ) الجامعات الخاصة: وتضم (27) جامعة وهي على النحو التالي:

1. جامعة 6 أكتوبر.

2. جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

3. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

4. جامعة مصر الدولية.

5. الجامعة الألمانية بالقاهرة.

6. جامعة الأهرام الكندية.

7. الجامعة البريطانية في مصر.

8. الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

9. جامعة سيناء.

10. جامعة فاروس بالإسكندرية.

11. جامعة النهضة ببنى سويف.

12. جامعة المستقبل.

13. الجامعة المصرية الروسية.

14. جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.

15. جامعة هليوبوليس.

16. جامعة الجيزة الجديدة.

17. جامعة دراية بالمنيا.

18. جامعة بدر.

19. جامعة حورس.

20. جامعة المصرية الصينية.

21. جامعة ميريت.

22. جامعة سفنكس.

23. جامعة السلام.

24. جامعة بدر بأسيوط.

25. جامعة الصالحية الجديدة.

26. جامعة الحياة.

27. جامعة مايو.