شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: الخميس المقبل القمر فى المحاق لشهر رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الكرة الأرضية على موعد مع القمر الجديد يوم الخميس 11 يناير الجارى "محاق شهر رجب".

وأضاف أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن القمر لن يكون مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم إيذانا ببدء ميلاد القمر الجديد، حيث يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها تماما فيكون وجهه المضىء مواجها للشمس ووجهه المظلم مواجها للأرض.

وتابع: وتعتبر أيام المحاق هي أفضل الليالي الليلاء خلال شهور السنة، والتي يفضلها الفلكيون كثيرا لرصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة.

وأكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحـوث الفلكية، وعضو اللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء، أن توقيت الظواهر الفلكية هنا يتفق مع سماء القاهرة، ولذلك يجب مراعاة فروق التوقيت لمتابعينا في الوطن العربي.

وتابع تادرس: أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عموما هي البعيدة عن التلوث الضوئي، مثل السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال.

وقال إن مشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء .. علما بأن الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا.