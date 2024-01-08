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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: بدء تسجيل الدفعة الرابعة على دورات "المالتى ميديا" لشباب الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الدورات التدريبية تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بالاهتمام بملف التدريب المهني على المهن المستحدثة التى تتناسب مع سوق العمل ووظائف المستقبل ، وتوفير برامج تدريبية مناسبة وفق أحدث الأساليب العالمية، والتنسيق مع الشركات المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى عمليات التدريب لتأهيل الشباب من الجنسين وكذلك ذوى الهمم وتنمية مهاراتهم على تلك المجالات فى إطار إستراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي ورؤية 2030 للتنمية المستدامة، مضيفاً أنه جرى الانتهاء من تدريب الدفعة الاولى والدفعة الثانية والثالثة لعدد 191 متدرب على المهن المشار إليها، مشيراً إلى أنه يمكن للشباب الراغب فى الحصول على تلك الدورات التسجيل من خلال الرابط التالى : https://forms.gle/ZH8SQBTn6tVTJXMK8 ، وسوف يتم التواصل معهم لتحديد موعد المقابلات الشخصية كما يلزم الإلمام باساسيات الحاسب الالى .
مديرية العمل بالاسكندرية
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