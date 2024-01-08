شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تبدأ تلقى طلبات تراخيص مشاتل الفراولة منتصف مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، فتح الباب لترخيص مشاتل الفراولة، بداية من منتصف مارس وحتى منتصف مايو المقبل.

وناشد المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين، أصحاب مشاتل الفراولة، التوجه إلى مديريات الزراعة بالمحافظات، أو الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة، في الموعد المحدد لإنهاء إجراءات تراخيص مشاتلهم، وفقا للاشتراطات المقررة.

وأشار عطا إلى أن المستندات اللازمة للترخيص تشمل الحيازة الزراعية أو عقد إيجار من المالك للمستأجر، كذلك يتم إجراء معاينة من الإدارة الزراعية والمديرية تحت إشراف لجنة الوزارة أثناء إجراء التعقيم للمشتل وليس بعد التعقيم.

وشدد رئيس الادارة المركزية للبساتين على ضرورة وجود فاتورة من مصدر الشراء موضحا بها رتبة الشتلات المباعة والغرض منها، -إنتاج شتلات للتداول-، لافتا إلى أنه لن يلتفت لأى طلبات غير مستوفاه لتلك الاشتراطات.