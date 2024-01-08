شكرا لقرائتكم خبر عن موقف الألف مسكن الجديد بالقاهرة يقضى على التكدس والزحام بالمنطقة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بث الخليج 365 فيديو مباشر من موقف الألف مسكن الجديد بالقاهرة، والذى يضم موقف ميدان الألف مسكن القديم بالنزهة، وموقف شارع جول جمال بعين شمس، مما قضى على التكدس والازدحام.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم الانتهاء من نقل موقف ميكروباص منطقة الألف مسكن بالنزهة وموقف ميكروباص شارع جول جمال بعين شمس الى الموقف النموذجي الجديد بشارع جسر السويس بالألف مسكن والذى تم تنفيذه بمعرفة الشركة الوطنية للطرق، مشيرا إلى أنه موقف نموذجى مكون من ثلاث طوابق ويسع لحوالى ثلاثة آلاف سيارة.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أن ذلك يأتى فى إطار إعادة تخطيط وتنظيم منطقة الألف مسكن وشارع جسر السويس، وأنه الموقف الجديد خلص المنطقة من الازدحام والتكدس مما سهل المرور بشارع جول جمال ومنطقة الألف مسكن.