شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر يوفر 60 ألف قطعة ملابس للأسر الأولى بالرعاية فى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح صندوق تحيا مصر، صباح اليوم الإثنين، معرض الحماية الاجتماعية بمحافظة سوهاج، ويضم 60 ألف قطعة من الملابس والأحذية والإكسسورات، للأسر الأَوْلى بالرعاية لاختيار ما يناسبهم من المعرض كهدية مقدمة من الصندوق، بحضور اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، وبمشاركة عدد من قيادات صندوق تحيا مصر والمحافظة.

وقال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن معرض الحماية الاجتماعية مستمر لمدة خمس أيام ويستهدف 6000 أسرة، ممن أعدت لهم دراسة حالة اجتماعية، حيث يتيح المعرض لكل أسرة اختيار 10 قطع متنوعة بحُرية تامة ودون مقابل.

وأكد عبد الفتاح، أن معارض الحماية الاجتماعية تعمل على تسخير كل سُبل الدعم والرعاية للمستحقين، وتجهيز الفتيات اليتيمات وأصحاب الهمم بمستلزمات الزواج فى مختلف المناطق الأكثر احتياجًا بالجمهورية، مؤكدًا أن الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى تمكن الصندوق من توسيع نطاق تنفيذ مبادراته على مستوى الجمهورية، فى مجالات الرعاية الصحية، والتنمية العمرانية، والحماية الاجتماعية، وكذلك التنمية الاقتصادية للأسر الأَوْلى بالرعاية، لتوفير حياة كريمة للإنسان المصري.

واستطاع صندوق «تحيا مصر» عبر مبادرة دكان الفرحة ومعارض الحماية الاجتماعية تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ومعارض للطلاب داخل الجامعات الحكومية، مع مراعاة الجانب المعنوى بحيث تتم إتاحة الفرصة للمستفيدين لاختيار القطع المناسبة بحرية تامة دون مقابل، ونجحت المبادرة خلال الفترة الماضية فى توفير أكثر من 2 مليون قطعة ملابس جديدة استفاد منها ما يقرب من 650 ألف مواطن، فى أغلب محافظات الجمهورية، فضلًا عن تنظيم معارض فى دور رعاية الأيتام وجمعيات أبناء السجينات وذوى الهمم، بجانب تجهيز العرائس بكل مستلزمات الزواج، إذ يتم البحث والتقصى عبر الجمعيات بالقرى والنجوع لرصد الفتيات الأولى بالرعاية، واللاتى لديهن مشكلة فى إنهاء إجراءات الزواج، بسبب ضيق الحال وعدم قدرة الأسرة على توفير مستلزمات الجهاز للفتاة.