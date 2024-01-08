شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تنشر فيديو لكوبرى المضيق وتأثيره على الحركة المرورية بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر كوبري أعلى مزلقان المضيق بقرية الكاجوج بمحافظة أسوان، وتم إنشاؤه لفك الاختناقات المرورية التي كانت تحدث عند غلق المزلقان بالإضافة إلى تجنب وقوع الحوادث.

ويبلغ طول الكوبري 650 مترا بعرض 19.2 متر بعدد 2 حارة مرورية في كل اتجاه، بالإضافة أنه تم إنشاء طرق سطحية يمين ويسار الكوبري بطول 3.5 كم بعرض 7.5 متر.

ونشرت وزارة النقل فيديو يوضح تشغيل كوبرى أعلى مزلقان المضيق بمحافظة أسوان، حيث أشار المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى أن ذلك يدخل في إطار تنفيذ المرحلة الأولي لخطة وزارة النقل لإلغاء مزلقانات السكة الحديد وإنشاء 33 كوبري أعلى المزلقانات والتي تمثل المزلقانات الأكثر خطورة على حياة المواطنين والتي تتسبب في اختناقات مرورية حادة.

كان أعلن المهندس كامل الوزير - وزير النقل بدء التشغيل التجريبي لكباري السيل والمضيق بمحافظة أسوان أمام حركة المرور بعد انتهاء شركة النيل العامة للإنشاء والطرق احدى شركات وزارة النقل من تنفيذهما وفقا لقياسات الجودة العالمية.

ويأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في تنفيذ المشروعات الخدمية وتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر وفي إطار خطة وزارة النقل بإلغاء مزلقانات السكك الحديدية عن طريق إنشاء كباري أعلى المزلقانات لتحقيق السيولة المرورية في القرى والمدن المختلفة وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان وتجنب وقوع الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين.