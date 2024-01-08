شكرا لقرائتكم خبر عن متحف السكة الحديد يحكى تاريخ تطور القطارات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت هيئة السكة الحديد،، فيديو يرصد تاريخ إنشاء متحف السكة الحديد الموجود بمحطة مصر فى ميدان رمسيس، ويضم المتحف مئات القطع التى توثق تاريخ تطور جرارات وعربات السكة الحديد ومنظومة السكة والإشارات، وأشهر قطعة هى قاطرة سعيد باشا.

ويضم متحف السكة الحديد، نماذج فريدة تاريخية منها قاطرة سعيد باشا، والتى تعد تحفة فنية مطعمة بالخشب والشغل اليدوى الذى يبهر كل زوار متحف السكة الحديد.

ويعد متحف السكة الحديد واحدا من أعرق وأقدم متاحف السكك الحديدية في العالم والذى تم افتتاحه فى 15 يناير 1933 والذى تم إعادة تطويره وافتتاحه فى مارس 2016 ويتيح لزواره إمكانية التعرف على مراحل تطور السكك الحديدية فى مصر من خلال نماذج لقطارات وعربات من حقب زمنية مختلفة، وكذلك متابعة أنظمة الإشارات ووسائل التشغيل اليدوية القديمة من خلال لافتات استرشادية تمنح الزائر كل ما يريد من معلومات مصاحبة للقطع والتحف الفنية المُبهِرة.

كما يوجد بالمتحف مكتبة تحتوى على العديد من الكتب والمجلدات التاريخية والنادرة التي تتناول تاريخ السكة الحديد داخل مصر وخارجها.