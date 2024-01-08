شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الجيزة تجرى أنشطة توعوية متنوعة بقرى "حياة كريمة" فى الصف وأطفيح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة منصور بدوي، العديد من الأنشطة التوعوية المتنوعة؛ الهادفة إلى تعزيز ثقافة الوعي المائي لدى المواطنين بقرى حياة كريمة بمركزي الصف وأطفيح.

وأوضح منصور بدوي، أن فريق التوعية بالشركة، نفذ ندوة توعوية بعنوان "كيفية ترشيد استهلاك المياه" بمكتبة الصف العامة، تم خلالها إلقاء الضوء على أهمية الحفاظ على كل نقطة مياه، ومراعاة استخدام السلوكيات الصحيحة، وضرورة المحافظة على شبكات الصرف الصحى، بالإضافة إلي عمل أنشطة تفاعلية وورش رسم وتلوين للأطفال وتوزيع مطبوعات.

وفي السياق ذاته، شهدت إحدى الجمعيات بأطفيح، تنفيذ عدة أنشطة توعوية، تضمنت عمل ورشة لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة، وأنشطة تفاعلية، وورش رسم وتلوين، وتوزيع مطبوعات للتوعية المائية، والتعريف بالسلوكيات الصحيحة في استخدام المياه، والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي، وكذا إلقاء الضوء على أهمية المحافظة على المشروعات القومية، وأهميتها في تطوير حياة المواطن بالريف المصري.

وتجدر الإشارة إلى تعريف المواطنين بقنوات التواصل المختلفة مع الشركة، والتي تشمل الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية والخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين.



أنشطة توعوية بقرى حياة كريمة فى الصف وأطفيح



أنشطة توعوية فى الصف وأطفيح ضمن حياة كريمة



مياه الجيزة تجرى أنشطة توعوية متنوعة بقرى الصف وأطفيح