شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يستقبل مواطنًا من ذوى الهمم.. واستجابة فورية لتوفير فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير العمل حسن شحاتة صباح اليوم الإثنين، واحدًا من أبناء الوطن من "ذوي الهمم" أثناء تواجده داخل مقر "الوزارة" بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، دون موعد مُسبق مع "الوزير"، بحثًا عن فرصة عمل، وهو المواطن محمد أحمد المعداوي، برفقة شقيقه المعداوي أحمد المعداوى، من مدينة المحلة بمحافظة الغربية.

وحرص "الوزير" على الاستماع إلى طلبه، والتقاط صورِ تذكارية معهما، تنفيذًا لطلبهما.. ووجه الوزير إدارة التشغيل بالوزارة بتوفير فرصة عمل له، داخل محافظة الغربية، والاستجابة الفورية لطلبه، ورغبته في العمل، وهو ما جرى تنفيذه على الفور، بالتواصل مع إحدى المنشآت بمدينة المحلة، وتعيينه في إطار نسبة الـ5% المُقررة في القانون رقم 10 لسنة 2018 .

جدير بالذكر، أن ملف تعيين ذوي الهمم من أبرز ملفات الوزارة التي تضعها على رأس الأولويات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدمجهم في سوق العمل، حيث نجحت الوزارة خلال العام 2023 فقط في تعيين 10 آلاف و579 شابًا وفتاة من ذوي الهمم، وتدريب وتأهيل 210 مُتدربين منهم على مهن يحتاجها سوق العمل، وتواصل "الوزارة" تنفيذ سياسات "الحصر والتدريب والتشغيل" لذوي الاحتياجات الخاصة .