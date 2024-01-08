شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية العمل بالإسماعيلية: لقاء مع "الصناعيين" لمتابعة تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية زيارة للإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالمحافظة، في إطار التعاون بين المديرية والمنطقة الجاذبة للاستثمار الذي يوفر العديد من فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة، ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة بالإسماعيلية، ودور هيئة الاستثمار في وضع المحافظة على الخريطة الاستثمارية الشاملة، والتعريف بالمشروعات الحالية والمستقبلية، وأيضاً اجتماع مع جمعية المستثمرين الصناعيين بالإسماعيلية حول التعرف على أحكام إلزام الشركات بتطبيق الحد الادنى للاجور ابتداء من أول العام 2024 وطريقة تطبيقه داخل المنشآت دون أي استثناء لأي منشأة ، واستيفاء نسبة 5% من ذوى الهمم من إجمالي العاملين بالمصانع والشركات ، وكيفية الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية ، وذلك فى إطار جهود المديرية بالتنسيق مع الشركاء فى آداء مهامها المنوطة بها لخدمة المجتمع وتطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة ، وتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين بشكل متكامل .

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بضرورة التأكد من تطبيق أحكام قانون العمل في جميع بنوده الخاصة بالتشغيل والسلامة والصحة المهنية والتواجد المستمر بين العمال داخل أماكن عملهم والتأكد من تمتعهم بكافة الحقوق التى كفلها لهم القانون من خلال أجهزة المديريات بالمحافظات ، وتحقيق الإستقرار ومناخ العمل الآمن داخل المنشآت ، وتعزيز سبل التعاون مع الجهات الداخلية والخارجية لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب والتشجيع على ريادة الأعمال والعمل الحر وتحقيق مزيد من الاستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة وأهدافها ، وأضاف مدير المديرية أنه خلال الاجتماع، الذي جرى تنظيمه تم عرض ومناقشة ضرورة متابعة الشركات لتطبيق قرار المجلس الأعلى للأجور بتطبيق الحد الأدنى للأجور دون أي استثناء لاي منشأة.

كما أشاد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بدور الوزارة ومديرية العمل في تطوير اصدار كعب العمل المميكن و أيضاً شهادات قياس مستوى المهارة المميكنة لتكون قاعدة بيانات محدثة حول جميع القوى البشرية داخل المحافظة حتى يستفيد منها أكثر من جهة .

وقد نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا ، فعاليات تسليم إدارة بحوث العمالة بالمديرية ، شهادات إتمام التدريب لخريجى الدورات التدريبية المجانية على مهن التبريد والتكييف ، وصيانة المحمول ، والمساحة ، ضمن خطة التدريب للعام التدريبي 2023 – 2024 ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وذلك بعد إنتهاء مدة التدريب الخاصة بكل مهنة ، وعمل الإختبارات النهائية النظرية والعملية وفق المناهج الموضوعة من قبل الوزارة ، لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل الداخلى والخارجى ، وضمن جهود المديرية لتوفير مزيد من برامج التدريب المجانية على المهن التى يحتاجها سوق العمل .

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا ، فى تقريرها للوزارة ، أن تلك الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير مزيد من برامج التدريب المهنى المجانية للشباب لتاهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل او بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ، وأضافت مدير المديرية أنه يمكن للشباب من الجنسين الراغبين فى الحصول على تلك الدورات لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة التقديم بمقر مركز التدريب المهنى بالمنطقة الصناعية او إدارة بحوث العمل بالمديرية ، يحصل المتدربين على شهادات معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل في منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة ، مع إعطاء الأولوية فى الحصول على فرص العمل التى توفرها المديرية للشباب من أبناء المحافظة.