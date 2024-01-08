شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف الطرق الآمنة لاستخدام بخاخ الأنف.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية عن طريقة استخدام بخاخ الأنف، وقالت إنه من المستحضرات التى نستخدمها لعلاج احتقان الأنف أثناء نزلات البرد والأنفلوانزا والتهاب الجيوب الأنفية والحساسية​.​​

وتابعت هيئة الدواء: يمكن استخدام بخاخ الأنف بالطرق التالية:​​​

١.تنظيف الأذن برفق باستخدام منديل ورقى

​٢.تنظيف اليدين جيداً بالماء، ثم تجفيفها.​​​

٣.غلق إحدى فتحتي الأنف بالضغط عليها برفق.​​

​٤.وضع فتحة الزجاجة في فتحة الأنف الأخرى.​​​

٥.الضغط على الزجاجة مع استنشاق الرذاذ الخارج منها.​​​



