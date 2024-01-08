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هيئة الدواء تكشف الطرق الآمنة لاستخدام بخاخ الأنف.. إنفو جراف

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القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية عن طريقة استخدام بخاخ الأنف، وقالت إنه من المستحضرات التى نستخدمها لعلاج احتقان الأنف أثناء نزلات البرد والأنفلوانزا والتهاب الجيوب الأنفية والحساسية​.​​

 

وتابعت هيئة الدواء: يمكن استخدام بخاخ الأنف بالطرق التالية:​​​

 

١.تنظيف الأذن برفق باستخدام منديل ورقى  

​٢.تنظيف اليدين جيداً بالماء، ثم تجفيفها.​​​

٣.غلق إحدى فتحتي الأنف بالضغط عليها برفق.​​

​٤.وضع فتحة الزجاجة في فتحة الأنف الأخرى.​​​

٥.الضغط على الزجاجة مع استنشاق الرذاذ الخارج منها.​​​

 


 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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