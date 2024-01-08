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شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف الطرق الآمنة لاستخدام بخاخ الأنف.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية عن طريقة استخدام بخاخ الأنف، وقالت إنه من المستحضرات التى نستخدمها لعلاج احتقان الأنف أثناء نزلات البرد والأنفلوانزا والتهاب الجيوب الأنفية والحساسية.
وتابعت هيئة الدواء: يمكن استخدام بخاخ الأنف بالطرق التالية:
١.تنظيف الأذن برفق باستخدام منديل ورقى
٢.تنظيف اليدين جيداً بالماء، ثم تجفيفها.
٣.غلق إحدى فتحتي الأنف بالضغط عليها برفق.
٤.وضع فتحة الزجاجة في فتحة الأنف الأخرى.
٥.الضغط على الزجاجة مع استنشاق الرذاذ الخارج منها.
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