شكرا لقرائتكم خبر عن 9 معلومات حول أول مجمع لإعادة تدوير مخلفات الجلود فى مصر.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدولة تعمل حاليا على إنشاء مجمع متكامل بمنطقة الروبيكى لصناعة دباغة الجلود، وإعادة تدوير مخلفاتها وإنتاج الأسمدة العضوية والجيلاتين الطبى والغذائى والصناعى منها، طبقًا لأعلى المعايير التكنولوجية المعمول بها عالميا.

خلال هذا التقرير نرصد أهم المعلومات حول أول مجمع لإعادة تدوير مخلفات الجلود بمدينة الروبيكى فى العاشر من رمضان .

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‏1- المشروع يؤهل مصر للانفراد في المنطقة بامتلاك القدرة التكنولوجية، وتوطين صناعة دباغة الجلود، تماشيا مع قانون المخلفات المصرى، الذى يوضح آلية التخلص الآمن من المخلفات والتسلسل الهرمى لإدلرة المخلفات.

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‏2- مشروع مجمع إعادة تدوير مخلفات الجلود يهدف إلى الحد من تولدها وإعادة استخدامها، وتدويرها والتخلص الآمن منها، كما ألزم القانون مولد المخلفات بالتخلص الآمن منها بطريقة سليمة صحيا وبيئيا.

3- المجمع يقع فى المنطقة الفاصلة بين محافظة القاهرة ومحافظة الشرقية بمنطقة الروبيكى أطراف العاشر من رمضان على مساحة 210 آلاف متر مربع.

4 -يضم المشروع مجمع الصناعى فيه كل الآلات الحديثة والتقنيات الصناعية اللازمة لدباغة الجلود، أو تدوير مخلفاتها لتصنيع الأسمدة العضوية والجيلاتين الطبى والغذائى والصناعى.

5- المشروع الخاص بإعادة تدوير مخلفات الجلود هو الأول من نوعه بجمهورية مصر العربية والشرق الأوسط، والثالث على مستوى العالم من حيث الحجم والتكنولوجيا الصناعية المتطورة.

6-تتضمن مراحل تنفيذ مشروع إعادة تدوير مخلفات الجلود عدة أبعاد بيئية واقتصادية وزراعية الناتجة عن استخدام الأسمدة العضوية المنتجة من إعادة التدوير.

7- مشروع إعادة تدوير مخلفات الجلود يتكامل مع المناطق الصناعية الأخرى في مجال الجلود على مستوى الجمهورية.

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8-يهدف مشروع إعادة تدوير مخلفات الجلود يساهم في التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن الصناعات الجلدية بإعادة تصنيعها، بما يواكب المعايير العالمية في تحقيق المتطلبات الصحية والبيئية للمناطق الصناعية الجديدة.

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9-مشروع إعادة تدوير مخلفات الجلود له مردوده اقتصادي من خلال تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك المخلفات.