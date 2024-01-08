شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات مصرية - ألمانية غدا على مستوى وزيرى الخارجية بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد وزير الخارجية سامح شكرى جلسة مباحثات ثنائية صباح غد الثلاثاء مع نظيرته الألمانية أنالینا بیربوك، وذلك بمقر وزارة الخارجیة بالعاصمة الإداریة الجدیدة.

ويتناول اللقاء العلاقات الثنائية التى تربط بين مصر وألمانيا فى مختلف المجالات إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة. ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا فى ختام المباحثات.

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