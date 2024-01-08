شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نصائح لحماية الشاطئ من مخلفاتك البلاستيكية.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل الدولة بكل طاقتها الآن على المشاركة عالميا فى حماية كوكب الارض من الملوثات، وكذلك المسببات التى تزيد من أزمة التغيرات المناخية، ومنها التلوث بالبلاستيك، وهو الموضوع الذى اتخذته الأمم المتحدة شعارا للاحتفال بمرور خمسين عاما على اليوم العالمى للبيئة" لا للبلاستيك" .

خلال هذا التقرير نرصد أهم المعلومات عن الأكياس البلاستيكية وأضرارها البيئية، وكيف تكون شريكا فى حماية الشواطئ والكائنات الحية من أضرارها.

أولا: تعد الأكياس البلاستيكية أحد العناصر التى لا تتحلل مع مرور الوقت، ومع كثرة المنتجات نجد كمية كبيرة من الأكياس الصغيرة.

ثانيا: لا بد أن تهتم بالتفاصيل الصغيرة المرتبطة بكل منتج منها وحجم المخلفات التى تنتج عنه مثل عبوات التغليف.

ثالثا: وكالة حماية البيئة بالأمم المتحدة تؤكد استهلاكنا للبلاستيك الذي يستخدم لمرة واحدة، حيث تم دفن 27 مليون طن من البلاستيك، وإعادة تدوير 3 ملايين فقط.

رابعا: على الجميع المسؤلية فى المشاركة واستخدام المنتجات الصديقة للبيئة التي ننصحك بها، وأهمها البعد عن أى منتج يكون تغليفه بلاستيكيا واللجوء للمنتجات المصنوعة من مواد طبيعية، واستخدام الشنط القماش بدلا من الأكياس البلاستيك.

خامسا: يمكنك أيضا معرفة كيفية إعادة تدوير المنتجات واستخدامها بدلا من إلقائها فى القمامة لتكلف الدولة مبالغ طائلة للتخلف منها.

سادسا: حتى تستمتع بالشاطئ، يجب عليك عدم ترك مخلفاتك من الأكياس البلاستيك حتى لا تضر بالكائنات البحرية.

سابعا: لا تدفن مخلفاتك فى الرمال فتضر بالتربة، فقط قلل من استخدامها والجأ للاغلفة الورقية، والأوانى الصديقة للبيئة.

ثامنا: لا تلجأ للمأكولات السريعة وعبوات الغذاء البلاستيكية فهى تشكل حجم مخلفات بلاستيك خطر على البيئة، ويزيد من المخلفات التى لا تتحلل.