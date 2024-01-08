شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مهام لجنة البيئة والاتصالات والصحة لفحص محطات المحمول قبل التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وزارة البيئة فى تشكيل لجنه من ممثلي وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصحة والسكان، ضمن الإجراءات الخاصة بتسهيل الموافقات البيئية لمشروعات الاتصالات التى تعرف بمحطات تقوية المحمول.

تختص هذه اللجنة باتخاذ إجراءات التقييم البيئي لمحطات التقوية فى المحافظات والأماكن النائية التى لا تصل إليها الشبكة، حيث تم أيضا تعديل البروتوكول الخاص بمحطات التقوية، الذى تم توقيعه عام 2005 بين وزراتى البيئة والاتصالات وذلك لمواكبة تطور التقنيات والإجراءات البيئية المناسبة.

ومن بين الإجراءات التى اتخذتها وزارة البيئة، لتسهيل الموافقات البيئية لمشروعات الاتصالات، التى تعرف بمحطات تقوية المحمول، تعديل نموذج التقييم البيئي الخاص بها.

يذكر أنه تم أيضا اتخاذ عدد من الإجراءات الخاصة بالربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية من أجل تيسير تداول الدراسات والمستندات بطريقة إلكترونية، لسرعة دراستها بجهاز شئون البيئة لحين ورودها بشكل مستندي من الهيئة.