شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تطلق سلسلة ندوات إرشادية بمحافظة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة ومديرية الزراعة بالغربية، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، يوم مجمع من الندوات الإرشادية بناحية شبرا النملة بمركز طنطا.

وشهدت الندوات الإرشادية مشاركة عدد كبير من المربين والمزارعين بالناحية حيث تم توعيتهم بعدد من النقاط المهمة وهي كالآتي:

1- أهمية تكوين العوائق من حيث تنوع مصادر العليقة وأن تكون خالية من المواد الضارة.

2- أن تكون العليقة اقتصادية وقابلة للهضم.

3 – كيفية حساب العليقة بالنسبة لحيوان التسمين، أو الحلاب.

4- التوصيات الفنية لخدمة وإنتاج البطاطس.

5- أهم الأمراض التي تصيب محصول البطاطس وطرق علاجها والحصول على أعلى إنتاجية للمحصول.

6- الحديث عن الأهمية الاقتصادية للحشائش وطرق الوقاية منها .