شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس فى القاهرة الكبرى غدا الثلاثاء 9 يناير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس فى القاهرة الكبرى غدا الثلاثاء 9 يناير 2024.

وتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما يشهد غدا طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى شديد البرودة ليلا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12، الجيزة العظمى 21 درجة والصغرى 12، القليوبية العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.