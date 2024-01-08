شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار لوزير النقل بنزع ملكية أراضى وعقارات.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم، قرار المهندس كامل الوزير وزير النقل، بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات لإنشاء بوابة رسوم جديدة على طريق القاهرة / السويس فى نطاق محافظة القاهرة.

كما نشرت الجريدة قرار وزير النقل، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة لإنشاء محور حر شرق الرياح التوفيقى فى المسافة من بنها حتى ميت غمر في نطاق محافظتي القليوبية والدقهلية لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى.

وتنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرفقة الواردة من - مديرية المساحة بالقليوبية نواحي (الصفيين طصفا - كفر عامر رضوان أسنيت مركز كفر شكر، والكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالدقهلية نواحي (ميت العز - كفر أبو العنين - صهرجت الكبرى مركز ميت غمر والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 138 لسنة 2021، باعتبار مشروع إنشاء محور حر شرق الرياح التوفيقى فى المسافة من بنها حتى ميت غمر في نطاق محافظتى القليوبية والدقهلية لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى من أعمال المنفعة العامة.