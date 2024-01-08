شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء الفلسطينية تبرز لقاء الرئيس السيسي بـ"أبو مازن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، لقاء الرئيس السيسي بنظيره الفلسطيني محمود عباس، في القاهرة اليوم الإثنين، بشأن الأوضاع الجارية فى الأراضى الفلسطينية.

وقالت الوكالة إن الرئيس أبو مازن، أطلع الرئيس السيسي على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة العمل مع الأطراف كافة على ضمان وقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا في كل مكان، وتحديدا في قطاع غزة، مشددا على رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة أو القدس.

وقد وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى أن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات موسعة، بحضور وفدى البلدين، بشأن الأوضاع الجارية فى الأراضى الفلسطينية، حيث استعرض الرئيس أبو مازن مستجدات العمليات العسكرية الإسرائيلية فى قطاع غزة وما خلفته من مأساة إنسانية كارثية، إلى جانب الأوضاع فى الضفة الغربية وما تشهده من تصاعد للتوتر والعنف من قبل الجانب الإسرائيلي.

وتواصل مصر جهودها الدبلوماسية والإنسانية، لوقف عمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ اللحظات الأولى لاندلاع الاشتباكات في الخليج 365 من شهر أكتوبر الماضي 2023.