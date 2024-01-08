توجيهات مهمة من محافظة الجيزة بشأن التعامل مع الحرائق.. تعرف عليها

القاهرة - سامية سيد - قالت محافظة الجيزة إن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تستقبل بلاغات الطوارئ من المواطنين، وتتعاون فيها مع شرطة الحماية المدنية والنجدة وهيئة الإسعاف إضافة إلى جهات المرافق والصحة والتضامن الاجتماعى.

وأضافت فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" أنه وفق الإحصاءات الشهرية التى رصدتها الإدارة العامة للأزمات والخاصة بحرائق الشقق والمنازل، تناشد المواطنين اتباع بعض الإجراءات التى تساهم فى تقليل آثار الحادث، وذلك على النحو التالي:

- غلق المفتاح الرئيسى للكهرباء أعلى باب الشقة.

- غلق مصدر الغاز وطلب شرطة النجدة على رقم 122.

- محاولة إطفاء الحريق -قدر الإمكان- دون تعرضك والآخرين للخطر.

- إغلاق الأبواب لاحتواء الحريق ومنع انتشاره.

ترك المكان فورًا عند عدم السيطرة على الحريق.

- عند الهروب بسبب الدخان، ابق منخفضا وتقدم زاحفا على يديك وركبتيك، حيث يجعل الزحف رأسك موجودة فى المنطقة الآمنة (من 30 لـ60 سم) بعيدًا عن محتويات الدخان السامة.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أنه عند اشتعال النيران بملابسك أو المتواجدين معك، يجيب اتباع التالي:

- توقف عن الحركة تماما؛ لأن الأكسجين مع الحركة يساعد على الاشتعال.

- انبطح أرضًا واجعل جسدك ملاصقًا للأرض فى أسرع وقت.

- تدحرج عن طريق تحريك جسمك على الأرض بطريقة دائرية أكثر من مرة حتى تطفئ النار.